Померла від COVID-19 на Харківщині продавала у церкві свічки

КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Валківщині у Харківській області 71-річна жінка, яка померла з підтвердженим діагнозом COVID-19 могла контактувати з великою кількістю людей, адже займалася продажем свічок у церкві. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу, передає кореспондент УНН.