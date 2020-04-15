Померла від COVID-19 на Харківщині продавала у церкві свічки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Валківщині у Харківській області 71-річна жінка, яка померла з підтвердженим діагнозом COVID-19 могла контактувати з великою кількістю людей, адже займалася продажем свічок у церкві. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Кількість людей наразі встановлюється, але це велика кількість людей... Цей населений пункт на сьогодні перекритий. Чому, тому що ми знаємо, що ця бабуся перебувала на вихідних у церкві, й вона займалася продажем свічок церковних",- сказав Кучер.
За його словами, наразі встановлюються контактні особи та відправлені відповідні бригади для перевірки осіб на COVID-19.
Також за словами заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха, всі органи самоврядування проінформовані, як має відбуватися поховання померлих з коронавірусом.
Нагадаємо, на Харківщині зареєстровано 25 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу одна людина вилікувалась та одна людина померла.