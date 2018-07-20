Умерла первая жена Высоцкого
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На 82-м году жизни умерла российская актриса Иза Высоцкая, первая жена поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Об этом сообщает Нижнетагильский драматический театр в Facebook, передает УНН.
“Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!” — говорится в сообщении.
Иза Высоцкая училась в школе-студии МХАТ. Работала актрисой в том числе в и киевском театре им. Леси Украинки. С 1970 года играла в Нижнетагильском драматическом театре.
Брак с В.Высоцким продлился пять лет — с 1960 по 1965 год.
Напомним, 14 июля умерла Нэнси Синатра, первая жена легендарного певца Фрэнка Синатра.