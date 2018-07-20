Померла перша дружина Висоцького
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На 82-му році життя померла російська актриса Іза Висоцька, перша дружина поета і музиканта Володимира Висоцького. Про це повідомляє Нижньотагільський драматичний театр у Facebook, передає УНН.
"Немає слів, щоб описати наше горе. Цього ранку пішла з життя народна артистка Росії Іза Висоцька. Прощайте, дивовижна, блискуча Іза Костянтинівна!" - йдеться в повідомленні.
Іза Висоцька вчилася в школі-студії МХАТ. Працювала актрисою зокрема в і київському театрі ім. Лесі Українки. З 1970 року грала в Нижньотагільському драматичному театрі.
Шлюб з В.Висоцького тривав п'ять років - з 1960 по 1965 рік.
Нагадаємо, 14 липня померла Ненсі Сінатра, перша дружина легендарного співака Френка Сінатри.