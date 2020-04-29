Скончалась бывшая легендарная гандболистка киевского "Спартака"

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 3613 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 47936 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 90929 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103806 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129818 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129879 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122091 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Скончалась бывшая легендарная гандболистка киевского "Спартака"

Скончалась бывшая легендарная гандболистка киевского "Спартака"

Киев  •  УНН

 • 25012 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР Марина Базанова, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

О причинах смерти уроженки Омска, которой было 57 лет, не сообщается.

Бывшая гандболистка получила спортивную славу в Киеве, в составе "Спартака" за который она выступала с 1982 по 1991 годы. Она выиграла семь чемпионатов СССР в составе киевского клуба.

В составе сборной СССР и СНГ Базанова стала трехкратным чемпионом мира и завоевала бронзовые медали на двух Олимпиадах - в Сеуле-1988 и Барселоне-1992.

Добавим также, в 1991 году Базанова переехала в Германию, где стала чемпионом страны. После окончания спортивной карьеры работала реабилитологом, оставшись в Бремене.

Украинские Национальные Новости

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