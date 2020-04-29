Скончалась бывшая легендарная гандболистка киевского "Спартака"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР Марина Базанова, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.
О причинах смерти уроженки Омска, которой было 57 лет, не сообщается.
Бывшая гандболистка получила спортивную славу в Киеве, в составе "Спартака" за который она выступала с 1982 по 1991 годы. Она выиграла семь чемпионатов СССР в составе киевского клуба.
В составе сборной СССР и СНГ Базанова стала трехкратным чемпионом мира и завоевала бронзовые медали на двух Олимпиадах - в Сеуле-1988 и Барселоне-1992.
Добавим также, в 1991 году Базанова переехала в Германию, где стала чемпионом страны. После окончания спортивной карьеры работала реабилитологом, оставшись в Бремене.