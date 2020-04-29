Померла колишня легендарна гандболістка київського "Спартака"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Пішла з життя заслужений майстер спорту СРСР Марина Базанова, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
Про причини смерті уродженки Омська, якій було 57 років, не повідомляється.
Колишня гандболістка здобула спортивну славу в Києві, у складі "Спартака" за який вона виступала з 1982 по 1991 роки. Вона виграла сім чемпіонатів СРСР у складі київського клубу.
У складі збірної СРСР і СНД Базанова стала триразовим чемпіоном світу та завоювала бронзові медалі на двох Олімпіадах - в Сеулі-1988 і Барселоні-1992.
Додамо також, у 1991 році Базанова переїхала до Німеччини, де стала чемпіоном країни. Після закінчення спортивної кар'єри працювала реабілітологом, залишившись в Бремені.