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Померла колишня легендарна гандболістка київського "Спартака"

Померла колишня легендарна гандболістка київського "Спартака"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Пішла з життя заслужений майстер спорту СРСР Марина Базанова, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.

Про причини смерті уродженки Омська, якій було 57 років, не повідомляється.

Колишня гандболістка здобула спортивну славу в Києві, у складі "Спартака" за який вона виступала з 1982 по 1991 роки. Вона виграла сім чемпіонатів СРСР у складі київського клубу.

У складі збірної СРСР і СНД Базанова стала триразовим чемпіоном світу та завоювала бронзові медалі на двох Олімпіадах - в Сеулі-1988 і Барселоні-1992.

Додамо також, у 1991 році Базанова переїхала до Німеччини, де стала чемпіоном країни. Після закінчення спортивної кар'єри працювала реабілітологом, залишившись в Бремені.

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