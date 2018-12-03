Умер известный российский писатель Андрей Битов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82116 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102987 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137860 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135916 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132164 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126385 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164267 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117947 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141532 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Умер известный российский писатель Андрей Битов

Умер известный российский писатель Андрей Битов

Киев  •  УНН

 • 9636 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Москве в Бауманской больнице в возрасте 81 года скончался известный российский писатель нон-конформист Андрей Битов. Об этом сообщила литературный критик Галина Юзефович на странице в Facebook, передает УНН.

“Плохие новости. Андрей Битов умер сегодня в Бауманской больнице”, - написала Галина Юзефович.

Писателю был 81 год.

Андрей Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский горный институт. Писать начал будучи студентом. Первые рассказы были опубликованы в альманахе “Молодой Ленинград” в 1960 году. В 1965 году он был принят в Союз писателей СССР.

В 1965-1967 годах он учился на Высших сценарных курсах при Госкино в Москве. В 1967 году в Москве вышла первая книга — “Дачная местность”, потом: “Аптекарский остров” (1968), “Уроки Армении” (1969), “Образ жизни” (1972), “Дни человека” (1976), “Семь путешествий “(1976), роман” Пушкинский дом “(1978). В 1986 году изданы книги “Грузинский альбом”, “Человек в пейзаже” и “Статьи из романа”. В 1987 году вышел роман-пунктир “Улетающий Монахов”. Битов выпустил сборники стихов “Дерево” и “В четверг после дождя”.

Битов — лауреат международных премий, а также премий журналов “Дружба народов”, “Новый мир”, “Иностранная литература”, “Звезда”, “Огонек”, “Иностранная литература”. Произведения Битова переводились почти на все европейские языки. По его сценариям были сняты фильмы “Маленький беглец” и “В четверг и больше никогда”.

Писатель также был лауреатом Бунинской премии за 2006 год. Литературная Бунинская премия учреждена в 2004 году и посвящена памяти Ивана Бунина — лауреата Нобелевской премии по литературе.

Напомним, 22 ноября умер украинский переводчик Виктор Шовкун.

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