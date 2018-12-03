Умер известный российский писатель Андрей Битов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Москве в Бауманской больнице в возрасте 81 года скончался известный российский писатель нон-конформист Андрей Битов. Об этом сообщила литературный критик Галина Юзефович на странице в Facebook, передает УНН.
“Плохие новости. Андрей Битов умер сегодня в Бауманской больнице”, - написала Галина Юзефович.
Писателю был 81 год.
Андрей Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский горный институт. Писать начал будучи студентом. Первые рассказы были опубликованы в альманахе “Молодой Ленинград” в 1960 году. В 1965 году он был принят в Союз писателей СССР.
В 1965-1967 годах он учился на Высших сценарных курсах при Госкино в Москве. В 1967 году в Москве вышла первая книга — “Дачная местность”, потом: “Аптекарский остров” (1968), “Уроки Армении” (1969), “Образ жизни” (1972), “Дни человека” (1976), “Семь путешествий “(1976), роман” Пушкинский дом “(1978). В 1986 году изданы книги “Грузинский альбом”, “Человек в пейзаже” и “Статьи из романа”. В 1987 году вышел роман-пунктир “Улетающий Монахов”. Битов выпустил сборники стихов “Дерево” и “В четверг после дождя”.
Битов — лауреат международных премий, а также премий журналов “Дружба народов”, “Новый мир”, “Иностранная литература”, “Звезда”, “Огонек”, “Иностранная литература”. Произведения Битова переводились почти на все европейские языки. По его сценариям были сняты фильмы “Маленький беглец” и “В четверг и больше никогда”.
Писатель также был лауреатом Бунинской премии за 2006 год. Литературная Бунинская премия учреждена в 2004 году и посвящена памяти Ивана Бунина — лауреата Нобелевской премии по литературе.
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