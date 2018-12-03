Помер відомий російський письменник Андрій Бітов

“Погані новини. Андрій Бітов помер сьогодні у Бауманській лікарні”, — написала Галина Юзефович.

Письменнику був 81 рік.

Андрій Бітов народився 27 травня 1937 року у Ленінграді. Закінчив Ленінградський гірничий інститут. Писати почав будучи студентом. Перші оповідання були опубліковані в альманасі “Молодий Ленінград” у 1960 році. У 1965 році він був прийнятий до Спілки письменників СРСР.

У 1965-1967 роках він навчався на Вищих сценарних курсах при Держкіно у Москві. У 1967 році в Москві вийшла перша книга — “Дачна місцевість”, потім: “Аптекарський острів” (1968), “Уроки Вірменії” (1969), “Спосіб життя” (1972), “Дні людини” (1976), “Сім подорожей “(1976), роман” Пушкінський дім “(1978). У 1986 році видано книги “Грузинський альбом”, “Людина в пейзажі” і “Статті з роману”. У 1987 році вийшов роман-пунктир “Монахов, який відлітає”. Бітов випустив збірки віршів “Дерево” і “У четвер після дощу”.

Бітов — лауреат міжнародних премій, а також премій журналів “Дружба народів”, “Новий світ”, “Іноземна література”, “Зірка”, “Огонек”, “Іноземна література”. Твори Бітова переводилися майже на всі європейські мови. За його сценаріями були зняті фільми “Маленький утікач” і “В четвер і більше ніколи”.

Письменник був також лауреатом Бунінської премії за 2006 рік. Літературна Бунінська премія заснована в 2004 році та присвячена пам’яті Івана Буніна — лауреата Нобелевської премії з літератури.

Нагадаємо, 22 листопада помер український перекладач Віктор Шовкун.