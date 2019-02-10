Умер известный британский рэпер
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Известный британский рэпер Блейн Кэмерон Джонсон, более известный под псевдонимом Cadet, погиб автокатастрофе, направляясь на концерт в Кильского университета в Стаффордшире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
“В ранние часы субботы в автокатастрофе в районе Уэст-Мидлендс в Англии погиб британский рэпер Cadet”, — говорится в сообщении издания.
ДТП произошло, когда исполнитель ехал на свой концерт в Кильский университет в Стаффордшире.
Джонсон умер на месте после столкновения его такси и фургона в селе Бетли.
Ведется расследование.
Как сообщал УНН, известный российский рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) ушел из жизни в ночь со 2 на 3 февраля.