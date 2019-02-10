Помер відомий британський репер

“У ранні години суботи в автокатастрофі у районі Уест-Мідлендс в Англії загинув британський репер Cadet”, — йдеться у повідомленні видання.

ДТП сталася, коли виконавець їхав на свій концерт у Кільському університеті в Стаффордширі.

Джонсон помер на місці після зіткнення його таксі та фургона у селі Бетлі.

Ведеться розслідування.

Як повідомляв УНН, відомий російський репер Децл (справжнє ім’я Кирило Тлумацький) пішов з життя в ніч з 2 на 3 лютого.