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Помер відомий британський репер

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Відомий британський репер Блейн Кемерон Джонсон, більш відомий під псевдонимом Cadet, загинув автокатастрофі, прямуючи на концерт у Кільському університеті в Стаффордширі. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

“У ранні години суботи в автокатастрофі у районі Уест-Мідлендс в Англії загинув британський репер Cadet”, — йдеться у повідомленні видання.

ДТП сталася, коли виконавець їхав на свій концерт у Кільському університеті в Стаффордширі.

Джонсон помер на місці після зіткнення його таксі та фургона у селі Бетлі.

Ведеться розслідування.

Як повідомляв УНН, відомий російський репер Децл (справжнє ім’я Кирило Тлумацький) пішов з життя в ніч з 2 на 3 лютого.

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