Помер відомий британський репер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Відомий британський репер Блейн Кемерон Джонсон, більш відомий під псевдонимом Cadet, загинув автокатастрофі, прямуючи на концерт у Кільському університеті в Стаффордширі. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
“У ранні години суботи в автокатастрофі у районі Уест-Мідлендс в Англії загинув британський репер Cadet”, — йдеться у повідомленні видання.
ДТП сталася, коли виконавець їхав на свій концерт у Кільському університеті в Стаффордширі.
Джонсон помер на місці після зіткнення його таксі та фургона у селі Бетлі.
Ведеться розслідування.
Як повідомляв УНН, відомий російський репер Децл (справжнє ім’я Кирило Тлумацький) пішов з життя в ніч з 2 на 3 лютого.