Умер сын топ-менеджера "Лукойла"

"В Москве найден мертвым сына топ-менеджера "Лукойла" - Ольги Строковой, она руководит управлением оплаты труда. Тело 24-летнего парня обнаружили в квартире, помочь ему уже было нельзя. Сейчас полиция выясняет обстоятельства его смерти", - говорится в сообщении.



Напомним, в Днепре 15-летняя девушка упала с общего балкона на 11 этаже и погибла.



Как сообщал УНН, в Пакистане убили сына основателя исламистского движения "Талибан", которое борется за власть в Афганистане. Мулла Ягуб, сын "Талибана" Мухаммеда Омара, был сначала ранен, а затем убит неизвестными вооруженными людьми по прибытии в пакистанском Пешаваре. Согласно другим источникам, Ягуб был похищен и убит в Пешаваре.



