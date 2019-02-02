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Помер син топ-менеджера "Лукойлу"

Помер син топ-менеджера "Лукойлу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. В Москві знайшли мертвим сина топ-менеджера "Лукойлу" - Ольги Строкової, яка керує управлінням оплати праці. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеграм-канал Mash.

"В Москві знайшли мертвим сина топ-менеджера "Лукойлу" - Ольги Строкової, вона керує управлінням оплати праці. Тіло 24-річного хлопця виявили в квартирі, допомогти йому вже було не можна. Зараз поліція з'ясовує обставини його смерті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Дніпрі 15-річна дівчина впала з загального балкона на 11 поверсі та загинула.

Як повідомляв УНН, в Пакистані вбили сина засновника ісламістського руху "Талібан", що змагається за владу в Афганістані. Мулла Ягуб, син "Талібана" Мухаммеда Омара, був спершу поранений, а потім вбитий невідомими озброєними людьми після прибуття до пакистанського Пешавару. Згідно з іншими джерелами, Ягуб був викрадений і вбитий у Пешаварі.

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