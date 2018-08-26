Умер сенатор Джон Маккейн

“Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 16:28 (22:28 по киевскому времени) 25 августа 2018”, — говорится в заявлении, распространенном аппаратом законодателя в субботу. В нем отмечается, что в этот момент рядом с ним находились члены его семьи.

“Он скончался так же, как и жил — на своих правах, в окружении людей, которых он любил, в месте, которое любил больше других”, — написала супруга Маккейна Синди на своей странице в Twitter.

В аппарате сенатора отметили, что Маккейн “служил верой и правдой Соединенным Штатам на протяжении 60 лет”. Свои соболезнования в связи с кончиной политика выражают как республиканцы, так и демократы.

Напомним, 24 августа семья сенатора объявила, что Маккейн прекратил лечение опухоли в связи с необратимой прогрессией заболевания. Семья указала, что прогрессирующая болезнь и возраст Маккейна привели к решению остановить лечение против агрессивной глиобластомы.

О диагнозе сенатора США объявили 19 июля 2017 года. Представители Маккейна сообщили тогда, что 14 июля того же года хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению 5-сантиметрового сгустка крови из левого глаза сенатора.

Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщил тогда CNN, что у законодателя диагностирована глиобластома, связанная с образованием тромба. По словам врача, в результате хирургического вмешательства опухоль удалили. Ранее у сенатора был диагностирован рак кожи.

Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой в ​​отношении России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа.