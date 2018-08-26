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Помер сенатор Джон Маккейн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Американський сенатор-республіканець від штату Арізона Джон Маккейн, у якого було діагностовано пухлину мозку, помер у віці 81 року, передає УНН із посиланням на The New York Times.

Помер сенатор Джон Маккейн

“Сенатор Джон Сідні Маккейн III помер о 16:28 (22:28 за київським часом) 25 серпня 2018 року”, — йдеться в заяві, поширеній апаратом законодавця в суботу. У ній наголошується, що в цей момент поруч із ним знаходилися члени його сім’ї.

“Він помер так само, як і жив — на своїх правах, в оточенні людей, яких він любив, у місці, яке любив більше інших”, — написала дружина Маккейна Сінді на своїй сторінці в Twitter.

В апараті сенатора відзначили, що Маккейн “служив вірою і правдою Сполученим Штатам протягом 60 років”. Свої співчуття у зв’язку зі смертю політика висловлюють як республіканці, так і демократи.

Нагадаємо, 24 серпня сім’я сенатора оголосила, що Маккейн припинив лікування пухлини мозку в зв’язку з незворотною прогресією захворювання. Сім’я вказала, що прогресуюча хвороба і вік Маккейна привели до вирішення зупинити лікування проти агресивної гліобластоми.

Про діагноз сенатора США оголосили 19 липня 2017 року. Представники Маккейна повідомили тоді, що 14 липня того ж року хірурги медичного центру в Фініксі (штат Арізона) успішно провели операцію з видалення 5-сантиметрового згустку крові з лівого ока сенатора.

Спеціаліст, який брав участь в операції, що тривала більше трьох годин, повідомив тоді CNN, що у законодавця діагностована гліобластома, пов’язана з утворенням тромбу. За словами лікаря, в результаті хірургічного втручання пухлини видалили. Раніше у сенатора неодноразово був діагностований рак шкіри.

Маккейн відноситься до числа сенаторів, виступаючих із найбільш жорсткою критикою щодо Росії. Законодавець не раз закликав ввести нові антиросійські санкції. Сенатор різко критикував зовнішню і внутрішню політику обраного в 2016 році американського лідера Дональда Трампа.

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