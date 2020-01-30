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Умер первый министр юстиции Украины

Киев • УНН

 • 19361 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Умер первый министр юстиции независимой Украины и бывший председатель Верховного Суда Виталий Бойко, пишет УНН со ссылкой на сообщение Высшего совета правосудия.

Умер первый министр юстиции Украины

“Высший совет правосудия выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу невероятной утраты — смерти Бойко Виталия Федоровича”, — указано в сообщении.

Бойко Виталий Федорович родился 30 сентября 1937 года в селе Крапивна Нежинского района Черниговской области. Окончил Харьковский юридический институт.

Начал карьеру судьи в 1963 году народным судьей. С 1964 года по 1973 год возглавлял Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровска. С 1973 года по 1976 год — заместитель председателя Днепропетровского областного суда. В 1986-1990 годах — председатель Донецкого областного суда.

С 1992 года по 1993 год работал заведующим отделом национальной безопасности, обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Кабинета Министров Украины.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Молдова в 1993-1994 годах.

С 1986 года четыре года был первым заместителем министра, в 1990-1992 годах — министром юстиции Украины.

В 1994 году был избран Председателем Верховного Суда Украины и возглавлял его до выхода в отставку в 2002 году.

Выполнял полномочия члена Высшего совета юстиции по должности с 24 марта 1998 года по 24 октября 2002 года.

Инициатор многих законопроектов, член рабочей группы по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, соорганизатор Союза юристов Украины, член Совета по вопросам реформирования судебной системы Украины.

Напомним, летом умер один из авторов Конституции Украины.

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