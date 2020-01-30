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Помер перший міністр юстиції України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Помер перший міністр юстиції незалежної України та колишній голова Верховного Суду Віталій Бойко, пише УНН з посиланням на повідомлення Вищої ради правосуддя.

Помер перший міністр юстиції України

“Вища рада правосуддя висловлює глибокі співчуття рідним та близьким з приводу невимовної втрати — смерті Бойка Віталія Федоровича”, — вказано у повідомленні.

Бойко Віталій Федорович народився 30 вересня 1937 року у селі Кропивна Ніжинського району Чернігівської області. Закінчив Харківський юридичний інститут.

Розпочав кар’єру судді у 1963 році народним суддею. З 1964 року по 1973 рік очолював Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська. З 1973 року по 1976 рік — заступник голови Дніпропетровського обласного суду. У 1986–1990 роках — голова Донецького обласного суду.

З 1992 року по 1993 рік працював завідуючим відділом національної безпеки, оборони, правопорядку і надзвичайних ситуацій Кабінету Міністрів України.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова у 1993–1994 роках.

З 1986 року чотири роки був Першим заступником Міністра юстиції, у 1990–1992 роках — Міністром юстиції України.

У 1994 році був обраний Головою Верховного Суду України й очолював його до виходу у відставку у 2002 році.

Виконував повноваження члена Вищої ради юстиції за посадою з 24 березня 1998 року по 24 жовтня 2002 року.

Ініціатор багатьох законопроектів, член робочої групи з питань судової реформи при Президентові України, співорганізатор Спілки юристів України, член Ради з питань реформування судової системи України.

Нагадаємо, влітку помер один з авторів Конституції України.

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