Помер перший міністр юстиції України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Помер перший міністр юстиції незалежної України та колишній голова Верховного Суду Віталій Бойко, пише УНН з посиланням на повідомлення Вищої ради правосуддя.
“Вища рада правосуддя висловлює глибокі співчуття рідним та близьким з приводу невимовної втрати — смерті Бойка Віталія Федоровича”, — вказано у повідомленні.
Бойко Віталій Федорович народився 30 вересня 1937 року у селі Кропивна Ніжинського району Чернігівської області. Закінчив Харківський юридичний інститут.
Розпочав кар’єру судді у 1963 році народним суддею. З 1964 року по 1973 рік очолював Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська. З 1973 року по 1976 рік — заступник голови Дніпропетровського обласного суду. У 1986–1990 роках — голова Донецького обласного суду.
З 1992 року по 1993 рік працював завідуючим відділом національної безпеки, оборони, правопорядку і надзвичайних ситуацій Кабінету Міністрів України.
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова у 1993–1994 роках.
З 1986 року чотири роки був Першим заступником Міністра юстиції, у 1990–1992 роках — Міністром юстиції України.
У 1994 році був обраний Головою Верховного Суду України й очолював його до виходу у відставку у 2002 році.
Виконував повноваження члена Вищої ради юстиції за посадою з 24 березня 1998 року по 24 жовтня 2002 року.
Ініціатор багатьох законопроектів, член робочої групи з питань судової реформи при Президентові України, співорганізатор Спілки юристів України, член Ради з питань реформування судової системи України.
Нагадаємо, влітку помер один з авторів Конституції України.