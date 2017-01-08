Умер министр внутренних дел Кубы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Министр внутренних дел Кубы, генерал Карлос Фернандес Гондин умер в Гаване в возрасте 78 лет, сообщает издание El Mundoсо ссылкой на заявление Совета министров Кубы, передает УНН.
Согласно сообщению, причиной смерти стали "осложнения после хронического заболевания".
К.Гондин родился в восточном городе Сантьяго-де-Куба в 1938 году, получил несколько наград.
Официальный документ совета министров не сообщает, кто заменит покойного министра.