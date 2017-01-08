Помер міністр внутрішніх справ Куби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Міністр внутрішніх справ Куби, генерал Карлос Фернандес Гондін помер в Гавані в віці 78 років, повідомляє видання El Mundoсо посиланням на заяву Ради міністрів Куби, передає УНН.
Згідно з повідомленням, причиною смерті стали “ускладнення після хронічного захворювання”.
К.Гондін народився в східному місті Сантьяго-де-Куба в 1938 році, отримав кілька нагород.
Офіційний документ ради міністрів не згадує, хто замінить покійного міністра.