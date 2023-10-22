Умер легендарный футболист Манчестер Юнайтед Бобби Чарльтон

Детали

Чарльтон считается одним из величайших футболистов всех времён.

«Клуб выражает искренние соболезнования его жене, леди Норме, его дочерям и внукам, а также всем, кто любил его», — говорится в заявлении Манчестер Юнайтед.

Клуб описал его как «героя для миллионов не только в Манчестере или Соединенном Королевстве, но и везде, где играют в футбол по всему миру».

«Его восхищали не менее за его спортивное мастерство и честность, но и за его выдающиеся качества футболиста; Сэра Бобби навсегда запомнят как гиганта игры», - добавляется в заявлении.

Чарльтон мирно скончался рано утром в субботу в окружении своей семьи, согласно заявлению его семьи, предоставленному Английской футбольной ассоциацией.

Дополнение

Преимущественно нападающий полузащитник, Чарльтон провел 758 матчей за Манчестер Юнайтед, забив 249 голов за 17 лет в клубе и выиграв три чемпионских титула, Кубок Англии и Кубок европейцев – теперь известный как Лига чемпионов.

Он также провел 106 матчей за сборную Англии, забив 49 голов – рекорд Англии по результативности, который продержался 45 лет, пока Уэйн Руни не побил его в 2015 году – и сыграл ключевую роль в победе Англии на чемпионате мира на родной земле, единственном случае, когда страна выиграла самый большой приз в мужском футболе, забив трижды на турнире.

Чарльтон считается одним из величайших игроков Англии и одним из лучших игроков своей эпохи, наряду с Пеле, Эйсебио, Бобби Муром, Гарринчей и Францем Беккенбауэром. Он выиграл «Золотой мяч» в 1966 году за свои отличные результаты на чемпионате мира того года.

После выхода на пенсию Чарльтон 39 лет был директором Манчестер Юнайтед.

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