Умер легендарный футболист Манчестер Юнайтед Бобби Чарльтон

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 15471 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 87569 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 51035 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 74054 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 212544 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 74230 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 123503 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167701 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155629 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155563 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.4м/с
41%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 91274 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 95129 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 90089 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 134765 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 60671 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 87462 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 135594 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 212443 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 270261 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 321721 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 5842 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 14428 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 61276 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 56379 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 54827 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Умер легендарный футболист Манчестер Юнайтед Бобби Чарльтон

Киев • УНН

 • 553397 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Бобби Чарльтон, великий игрок Манчестер Юнайтед, сыгравший главную роль в победе сборной Англии на Чемпионате мира 1966 года, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил клуб Премьер-лиги в субботу, пишет CNN, передает УНН.

Умер легендарный футболист Манчестер Юнайтед Бобби Чарльтон

Детали

Чарльтон считается одним из величайших футболистов всех времён.

«Клуб выражает искренние соболезнования его жене, леди Норме, его дочерям и внукам, а также всем, кто любил его», — говорится в заявлении Манчестер Юнайтед.

Клуб описал его как «героя для миллионов не только в Манчестере или Соединенном Королевстве, но и везде, где играют в футбол по всему миру».

«Его восхищали не менее за его спортивное мастерство и честность, но и за его выдающиеся качества футболиста; Сэра Бобби навсегда запомнят как гиганта игры», - добавляется в заявлении.

Чарльтон мирно скончался рано утром в субботу в окружении своей семьи, согласно заявлению его семьи, предоставленному Английской футбольной ассоциацией.

Дополнение 

Преимущественно нападающий полузащитник, Чарльтон провел 758 матчей за Манчестер Юнайтед, забив 249 голов за 17 лет в клубе и выиграв три чемпионских титула, Кубок Англии и Кубок европейцев – теперь известный как Лига чемпионов.

Он также провел 106 матчей за сборную Англии, забив 49 голов – рекорд Англии по результативности, который продержался 45 лет, пока Уэйн Руни не побил его в 2015 году – и сыграл ключевую роль в победе Англии на чемпионате мира на родной земле, единственном случае, когда страна выиграла самый большой приз в мужском футболе, забив трижды на турнире.

Чарльтон считается одним из величайших игроков Англии и одним из лучших игроков своей эпохи, наряду с Пеле, Эйсебио, Бобби Муром, Гарринчей и Францем Беккенбауэром. Он выиграл «Золотой мяч» в 1966 году за свои отличные результаты на чемпионате мира того года.

После выхода на пенсию Чарльтон 39 лет был директором Манчестер Юнайтед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех континентах

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04