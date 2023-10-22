Умер легендарный футболист Манчестер Юнайтед Бобби Чарльтон
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Бобби Чарльтон, великий игрок Манчестер Юнайтед, сыгравший главную роль в победе сборной Англии на Чемпионате мира 1966 года, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил клуб Премьер-лиги в субботу, пишет CNN, передает УНН.
Детали
Чарльтон считается одним из величайших футболистов всех времён.
«Клуб выражает искренние соболезнования его жене, леди Норме, его дочерям и внукам, а также всем, кто любил его», — говорится в заявлении Манчестер Юнайтед.
Клуб описал его как «героя для миллионов не только в Манчестере или Соединенном Королевстве, но и везде, где играют в футбол по всему миру».
«Его восхищали не менее за его спортивное мастерство и честность, но и за его выдающиеся качества футболиста; Сэра Бобби навсегда запомнят как гиганта игры», - добавляется в заявлении.
Чарльтон мирно скончался рано утром в субботу в окружении своей семьи, согласно заявлению его семьи, предоставленному Английской футбольной ассоциацией.
Дополнение
Преимущественно нападающий полузащитник, Чарльтон провел 758 матчей за Манчестер Юнайтед, забив 249 голов за 17 лет в клубе и выиграв три чемпионских титула, Кубок Англии и Кубок европейцев – теперь известный как Лига чемпионов.
Он также провел 106 матчей за сборную Англии, забив 49 голов – рекорд Англии по результативности, который продержался 45 лет, пока Уэйн Руни не побил его в 2015 году – и сыграл ключевую роль в победе Англии на чемпионате мира на родной земле, единственном случае, когда страна выиграла самый большой приз в мужском футболе, забив трижды на турнире.
Чарльтон считается одним из величайших игроков Англии и одним из лучших игроков своей эпохи, наряду с Пеле, Эйсебио, Бобби Муром, Гарринчей и Францем Беккенбауэром. Он выиграл «Золотой мяч» в 1966 году за свои отличные результаты на чемпионате мира того года.
После выхода на пенсию Чарльтон 39 лет был директором Манчестер Юнайтед.
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