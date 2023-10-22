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Помер легендарний футболіст Манчестер Юнайтед Боббі Чарльтон

Київ • УНН

 • 553397 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Боббі Чарльтон, великий гравець Манчестер Юнайтед, який зіграв головну роль у перемозі збірної Англії на Чемпіонаті світу 1966 року, помер у віці 86 років. Про це повідомив клуб Прем'єр-ліги в суботу, пише CNN, передає УНН.

Помер легендарний футболіст Манчестер Юнайтед Боббі Чарльтон

Деталі

Чарльтон вважається одним із найвидатніших футболістів усіх часів.

«Клуб висловлює щирі співчуття його дружині, леді Нормі, його дочкам і онукам, а також усім, хто любив його», — йдеться в заяві Манчестер Юнайтед.

Клуб описав його як «героя для мільйонів не лише в Манчестері чи Сполученому Королівстві, а й скрізь, де грають у футбол по всьому світу».

«Його захоплювали не менше за його спортивну майстерність і чесність, а й за його видатні якості футболіста; Сера Боббі назавжди запам'ятають як гіганта гри», - додається в заяві.

Чарльтон мирно помер рано вранці в суботу в оточенні своєї родини, згідно із заявою його родини, наданою Англійською футбольною асоціацією.

Доповнення 

Переважно нападаючий півзахисник, Чарльтон провів 758 матчів за Манчестер Юнайтед, забивши 249 голів за 17 років у клубі та вигравши три чемпіонські титули, Кубок Англії та Кубок європейців – тепер відомий як Ліга чемпіонів.

Він також провів 106 матчів за збірну Англії, забивши 49 голів – рекорд Англії за результативністю, який тримався 45 років, поки Уейн Руні не побив його у 2015 році – і зіграв ключову роль у перемозі Англії на Чемпіонаті світу на рідній землі, єдиному випадку, коли країна виграла найбільший приз у чоловічому футболі, забив тричі на турнірі.

Чарльтон вважається одним із найвидатніших гравців Англії та одним із найкращих гравців своєї епохи, поряд із Пеле, Ейсебіо, Боббі Муром, Гаррінчею та Францем Беккенбауером. Він виграв «Золотий м'яч» у 1966 році за свої відмінні результати на чемпіонаті світу того року.

Після виходу на пенсію Чарльтон 39 років був директором Манчестер Юнайтед.

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