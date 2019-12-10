Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

По данным российский телеканалов, это произошло в одной из клиник города Мюнхен. В медицинском учреждении Юрию Лужкову проводили операцию на сердце.

“Юрий Михайлович скончался на 84-м году жизни. Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу”, — добавили источники российских телеканалов.

В июне 1991 года избран вице-мэром Москвы, а 4 июня 1992 года после отставки Гавриила Попова стал мэром. Он трижды избирался на этот пост всенародно. 28 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении Юрия Лужкова с должности мэра в связи с утратой доверия.

На смерть бывшего главы российской столицы отреагировал действующий мэр Москвы Сергей Собянин, написав, что: “Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким”.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким.

Добавим, в сентябре этого года в возрасте 73 лет умер первый и единственный президент Крымского полуострова Юрий Мешков.