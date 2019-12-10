Помер колишній мер Москви Юрій Лужков
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Помер колишній мер Москви Юрій Лужков. Йому було 83 роки. Про це повідомляє російське федеральне агентство ТАСС, яке цитує телеканал “Росія-24” з посиланням на джерело в його оточенні, передає УНН.
За даними російський телеканалів, це сталося в одній з клінік міста Мюнхен. У медичному закладі Юрію Лужкову проводили операцію на серці.
“Юрій Михайлович помер на 84-му році життя. Він знаходився в Європі. Поки більше нічого сказати не можу”, — додали джерела російських телеканалів.
У червні 1991 року обраний віце-мером Москви, а 4 червня 1992 року після відставки Гаврила Попова став мером. Він тричі обирався на цей пост всенародно. 28 вересня 2010 року президент Дмитро Медведєв підписав указ про звільнення Юрія Лужкова з посади мера в зв’язку з втратою довіри.
На смерть колишнього очільника російської столиці відреагував чинний мер Москви Сергій Собянін, написавши, що: “Пішов з життя Юрій Михайлович Лужков. Мені щиро шкода, що не стало цієї енергійної життєрадісної людини, яка очолювала Москву в складний пострадянський період, багато зробив для міста і москвичів. Співчуваю рідним і близьким”.
Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 10, 2019
Додамо, цього вересня у віці 73 років помер перший і єдиний президент Кримського півострова Юрій Мєшков.