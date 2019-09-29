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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Помер експрезидент Криму Мєшков

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У віці 73 років помер перший і єдиний президент Кримського півострова Юрій Мєшков. Про це повідомила його донька Маріанна Мєшкова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Помер експрезидент Криму Мєшков

"Помер", - написала донька Мєшкова.

Нагадаємо, Юрій Мєшков поїхав відпочивати разом з дружиною до Туреччини, однак раптово йому стало погано. Його дочка розповіла, що батько посварився зі співробітниками готелю через номер.

Також відомо, що Мєшков переніс інсульт, його вводили в штучну кому.

Довідка: у першій половині 1990-х років Юрій Мєшков очолював у Криму Республіканський рух Криму і Блок "Россия", які виступали за незалежність півострова від України і подальше його приєднання до Росії.

У 1994 році був обраний першим і останнім президентом Криму.

Внаслідок розколу в блоці "Росія" і дій української влади Мєшков був змушений емігрувати в Росію, де проживав до анексії півострова.

Зараз перебуває в опозиції до окупаційної влади Криму.

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