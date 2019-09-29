Помер експрезидент Криму Мєшков
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У віці 73 років помер перший і єдиний президент Кримського півострова Юрій Мєшков. Про це повідомила його донька Маріанна Мєшкова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Помер", - написала донька Мєшкова.
Нагадаємо, Юрій Мєшков поїхав відпочивати разом з дружиною до Туреччини, однак раптово йому стало погано. Його дочка розповіла, що батько посварився зі співробітниками готелю через номер.
Також відомо, що Мєшков переніс інсульт, його вводили в штучну кому.
Довідка: у першій половині 1990-х років Юрій Мєшков очолював у Криму Республіканський рух Криму і Блок "Россия", які виступали за незалежність півострова від України і подальше його приєднання до Росії.
У 1994 році був обраний першим і останнім президентом Криму.
Внаслідок розколу в блоці "Росія" і дій української влади Мєшков був змушений емігрувати в Росію, де проживав до анексії півострова.
Зараз перебуває в опозиції до окупаційної влади Криму.