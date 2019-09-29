Умер экс-президент Крыма Мешков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В возрасте 73 лет умер первый и единственный президент Крымского полуострова Юрий Мешков. Об этом сообщила его дочь Марианна Мешкова на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Умер”, — написала дочь Мешкова.
Напомним, Юрий Мешков уехал отдыхать вместе с женой в Турцию, однако внезапно ему стало плохо. Его дочь рассказала, что отец поссорился с сотрудниками отеля через номера.
Также известно, что Мешков перенес инсульт, его вводили в искусственную кому.
Справка: в первой половине 1990-х годов Юрий Мешков возглавлял в Крыму Республиканское движение Крыма и Блок “Россия”, которые выступали за независимость полуострова от Украины и дальнейшее его присоединения к России.
В 1994 году был избран первым и последним президентом Крыма.
В результате раскола в блоке “Россия” и действий украинской власти Мешков был вынужден эмигрировать в Россию, где проживал до аннексии полуострова.
Сейчас находится в оппозиции к оккупационной власти Крыма.