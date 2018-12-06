Умер футболист московского "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Умер ветеран “Динамо” и “Спартака” Александр Минаев. Об этом сообщает “Газета.ru” со ссылкой на сайт футбольного клуба “Динамо” (Москва), передает УНН.
“В возрасте 64 лет скончался футболист Александр Минаев, выступавший за сборную СССР, ”Спартак“ и московское ”Динамо“", - говорится в сообщении.
Дата и место прощания со спортсменом станут известны позже.
Минаев играл в “Спартаке” с 1972 по 1975 год, в “Динамо” — с 1979 по 1984 год, он провел с командой 256 матчей и забил 28 мячей.
В составе советской сборной футболист дебютировал в 1975 году, сыграл в 11 матчах и забил пять голов. В 1976 году он получил бронзовую медаль Олимпийских игр 1976 года в 1977 году взял Кубок СССР, через два года получил второй такой же трофей.
Напомним, 29 ноября в возрасте 70 лет умер футболист “Динамо” (Киев) Виктор Матвиенко. Он выступал за киевское “Динамо” с 1970 по 1977 годы. Матвиенко стал 4-кратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.