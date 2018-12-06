Помер футболіст московського "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Помер ветеран “Динамо” і “Спартака” Олександр Мінаєв. Про це повідомляє “Газета.ru” з посиланням на сайт футбольного клубу "Динамо" (Москва), передає УНН.
“У віці 64 років помер футболіст Олександр Мінаєв, який виступав за збірну СРСР, „Спартак“ і московське „Динамо“”, — йдеться у повідомленні.
Дата і місце прощання зі спортсменом стануть відомі пізніше.
Мінаєв грав в “Спартаку” з 1972 по 1975 рік, в “Динамо” — з 1979 по 1984 рік, він провів з командою 256 матчів і забив 28 м’ячів.
У складі радянської збірної футболіст дебютував в 1975 році, зіграв в 11 матчах і забив п’ять голів. У 1976 році він отримав бронзову медаль Олімпійських ігор 1976 року, в 1977 році взяв Кубок СРСР, ще через два роки отримав другий такий же трофей.
Нагадаємо, 29 листопада у віці 70 років помер футболіст “Динамо” (Київ) Віктор Матвієнко. Він виступав за київське “Динамо” з 1970 по 1977 роки. Матвієнко став 4-кратним чемпіоном СРСР, володарем Кубка СРСР, Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА.