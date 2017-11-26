Умер "отец украинского правописания" языковед Василий Нимчук

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72022 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 59172 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67085 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 75278 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116085 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114625 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142641 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107354 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108782 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Умер "отец украинского правописания" языковед Василий Нимчук

Умер "отец украинского правописания" языковед Василий Нимчук

Киев  •  УНН

 • 25395 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. 26 ноября ушел из жизни известный украинский языковед, академик, член-корреспондент НАН Украины, разработчик проекта украинского правописания 1999 года - Василий Нимчук. Об этом на своей странице в Facebook сообщил поэт Василий Кузан, передает УНН.

"Пришла печальная новость из моего родного села Долгое, что на Закарпатье. Перестало биться сердце великого человека, благородного мужа, выдающегося ученого, патриота родного края и великой Родины, моего друга, академика Василия Васильевича Нимчука", - написал он.

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Василий Кузан отметил, что прощание с Нимчука состоится 27 ноября в Свято-Ильинском храме села Довгого.

В.Нимчук было 84 года. Он изучал, в частности, древнерусскую и старославянский языки, историю, диалекты и ономастику украинского языка, истории украинского литературного языка, историю украинской лингвистики.

Напомним, на 89-м году жизни отошла в вечность украинский археолог , библиотековед, доктор исторических наук, профессор Лариса Ивановна Крушельницкая - единственная в мире женщина-археолог, которая организовала и успешно провела более 50 археологических экспедиций, итогом которых стали 206 научных исследований, с которых более 170 опубликованы - в частности, 8 монографий. Она открыла и исследовала около 60 памятников прошлого, принесли ей признание как в Украине, так и за рубежом.

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