Умер "отец украинского правописания" языковед Василий Нимчук

"Пришла печальная новость из моего родного села Долгое, что на Закарпатье. Перестало биться сердце великого человека, благородного мужа, выдающегося ученого, патриота родного края и великой Родины, моего друга, академика Василия Васильевича Нимчука", - написал он.

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Василий Кузан отметил, что прощание с Нимчука состоится 27 ноября в Свято-Ильинском храме села Довгого.

В.Нимчук было 84 года. Он изучал, в частности, древнерусскую и старославянский языки, историю, диалекты и ономастику украинского языка, истории украинского литературного языка, историю украинской лингвистики.

Напомним, на 89-м году жизни отошла в вечность украинский археолог , библиотековед, доктор исторических наук, профессор Лариса Ивановна Крушельницкая - единственная в мире женщина-археолог, которая организовала и успешно провела более 50 археологических экспедиций, итогом которых стали 206 научных исследований, с которых более 170 опубликованы - в частности, 8 монографий. Она открыла и исследовала около 60 памятников прошлого, принесли ей признание как в Украине, так и за рубежом.