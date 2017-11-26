Помер "батько українського правопису" мовознавець Василь Німчук

"Прийшла сумна новина з мого рідного села Довге, що на Закарпатті. Перестало битися серце великої людини, благородного чоловіка, видатного вченого, патріота рідного краю і великої Батьківщини, мого друга, академіка Василя Васильовича Німчука", - написав він.

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Василь Кузан зазначив, що прощання з Німчуком відбудеться 27 листопада в Свято-Іллінському храмі села Довгого.

В.Німчуку було 84 роки. Він вивчав, зокрема, давньоруську і старослов'янську мови, історію, діалекти і ономастику української мови, історію української літературної мови, історію української лінгвістики.

Нагадаємо, на 89-му році життя відійшла у вічність український археолог, бібліотекознавець, доктор історичних наук, професор Лариса Іванівна Крушельницька — єдина в світі жінка-археолог, яка організувала й успішно провела понад 50 археологічних експедицій, підсумком яких стали 206 наукових досліджень, з яких понад 170 опубліковані — зокрема, 8 монографій. Вона відкрила і дослідила близько 60 пам'яток минулого, що принесли їй визнання як в Україні, так і за кордоном.