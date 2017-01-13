Скончался автор романа "Экзорцист"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Американский писатель и сценарист Уильям Питер Блэтти, наиболее известный как автор романа "Экзорцист", умер в возрасте 89-лет, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Уильям Фридкин, режиссер оскароносной киноадаптации "Экзорциста", сообщил о смерти В.Блетти в Twitter.
"Уильям Питер Блэтти, дорогой друг и брат, создавший "Экзорциста", ушел вчера", - написал он.
Роман "Экзорцист" вышел в свет в 1971 году, а через два года был адаптирован в виде одноименного фильма, сценарий к которому написал сам Блэтти, за который и получил "Оскара".
Вдова Блэтти Джулия Алисия сообщила, что писатель умер в четверг в больнице в штате Мэриленд. По ее словам, причиной смерти стал рак крови.