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Скончался автор романа "Экзорцист"

Скончался автор романа "Экзорцист"

Киев • УНН

 • 14836 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Американский писатель и сценарист Уильям Питер Блэтти, наиболее известный как автор романа "Экзорцист", умер в возрасте 89-лет, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Уильям Фридкин, режиссер оскароносной киноадаптации "Экзорциста", сообщил о смерти В.Блетти в Twitter.

"Уильям Питер Блэтти, дорогой друг и брат, создавший "Экзорциста", ушел вчера", - написал он.

Роман "Экзорцист" вышел в свет в 1971 году, а через два года был адаптирован в виде одноименного фильма, сценарий к которому написал сам Блэтти, за который и получил "Оскара".

Вдова Блэтти Джулия Алисия сообщила, что писатель умер в четверг в больнице в штате Мэриленд. По ее словам, причиной смерти стал рак крови.

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