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Умер актер Ленни фон Долен, сыгравший в "Твин Пикс"

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В возрасте 63 лет скончался американский актер Ленни фон Долен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Цитата

"5 июля мир потерял замечательного человека. Ленни был увлечен всем и всеми. Он всегда вел за собой, будь то увлекательная беседа, художественное творчество или путешествие по новым местам. Он любил хорошо посмеяться. В память о нем мы живем полной жизнью" , — написала его сестра Кэтрин.

Причина смерти актера неизвестна.

Справка

Ленни фон Долен родился 22 декабря 1958 года в Огасте, Джорджия.

Наибольшую популярность актер получил благодаря роли Гарольда Смита в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс". Ленни фон Долен также сыграл одного из злодеев в фильме "Один дома-3", а недавно появился в сериале Сета МакФарлейна "Орвилл".

Напомним 

В возрасте 82 года в Лос-Анджелесе умер актер Джеймс Каан, известный прежде всего по роли Сонни Корлеоне в фильме “Крестный отец”.

Украинские Национальные Новости

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