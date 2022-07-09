Умер актер Ленни фон Долен, сыгравший в "Твин Пикс"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В возрасте 63 лет скончался американский актер Ленни фон Долен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.
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"5 июля мир потерял замечательного человека. Ленни был увлечен всем и всеми. Он всегда вел за собой, будь то увлекательная беседа, художественное творчество или путешествие по новым местам. Он любил хорошо посмеяться. В память о нем мы живем полной жизнью" , — написала его сестра Кэтрин.
Причина смерти актера неизвестна.
Справка
Ленни фон Долен родился 22 декабря 1958 года в Огасте, Джорджия.
Наибольшую популярность актер получил благодаря роли Гарольда Смита в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс". Ленни фон Долен также сыграл одного из злодеев в фильме "Один дома-3", а недавно появился в сериале Сета МакФарлейна "Орвилл".
Напомним
В возрасте 82 года в Лос-Анджелесе умер актер Джеймс Каан, известный прежде всего по роли Сонни Корлеоне в фильме “Крестный отец”.