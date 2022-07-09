Помер актор Ленні фон Долен, який зіграв в "Твін Пікс"

Цитата

"5 липня світ втратив чудову людину. Ленні був захоплений усім і всіма. Він завжди вів за собою, чи то захоплююча бесіда, художня творчість чи подорож новими місцями. Він любив добре посміятися. На згадку про нього ми живемо повним життям", — написала його сестра Кетрін.

Причина смерті актора невідома.

Довідка

Ленні фон Долен народився 22 грудня 1958 року в Огасті, Джорджія.

Найбільшу популярність актор отримав завдяки ролі Гарольда Сміта в серіалі Девіда Лінча "Твін Пікс". Ленні фон Долен також зіграв одного зі лиходіїв у фільмі "Один дома-3", а нещодавно з'явився в серіалі Сета МакФарлейна "Орвілл".

Нагадаємо

У віці 82 роки у Лос-Анджелесі помер актор Джеймс Каан, відомий насамперед за роллю Сонні Корлеоне у фільмі “Хрещений батько”.