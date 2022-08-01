Умер 11-кратный чемпион НБА Билл Расселл

Детали

Отмечается, что "Рассел умер мирно, в своем доме и в присутствии своей жены Жаннин".

Справка

Расселл провел в НБА 13 сезонов. Выступал только за одну команду — "Бостон Селтикс" в майке под номером 6.

Он дважды включен в Зал баскетбольной славы: и как игрок, и как тренер.

Как игрок Расселл одиннадцать раз побеждал в чемпионате: в 1957, с 1959 по 1966, в 1968 и в 1969 годах. В качестве тренера он выиграл финал НБА в 1968 и 1969 годах. Он пять раз был признан MVP всей лиги: в 1958, 1961, 1962, 1963 и 1965 годах.

"Бостон Селтикс" вывели его номер (6) из обращения. В 2011 году он был награжден Президентской медалью Свободы, одной из самых высоких гражданских наград США, которая вручается за существенный вклад в общественную и культурную жизнь США и мира.

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