Помер 11-разовий чемпіон НБА Білл Расселл
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У віці 88 років помер найтитулованіший гравець в історії північноамериканської баскетбольної асоціації (НБА) Білл Расселл. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC.
Деталі
Зазначається, що "Рассел помер мирно, у своєму домі та у присутності своєї дружини Жаннін".
Довідка
Расселл провів у НБА 13 сезонів. Виступав лише за одну команду — "Бостон Селтікс" у майці під номером 6.
Він двічі включений до Зали баскетбольної слави: і як гравець, і як тренер.
Як гравець Расселл одинадцять разів перемагав у чемпіонаті: у 1957, з 1959 по 1966, у 1968, та у 1969 роках. Як тренер він виграв фінал НБА в 1968 і 1969 роках. Він п'ять разів був визнаний MVP всієї ліги: у 1958, 1961, 1962, 1963 та 1965 роках.
"Бостон Селтікс" вивели його номер (6) із обігу. У 2011 році він був нагороджений Президентською медаллю Свободи, однією з найвищих громадянських нагород США, що вручається за істотний внесок у суспільне та культурне життя США та світу.
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