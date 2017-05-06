Поляки вышли на "Марш свободы" в защиту демократии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Тысячи сторонников польской оппозиции прошли маршем по Варшаве с протестами против ограничений демократии. В покушении на демократию обвиняют правящую партию, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Демонстранты, многие из которых приехали на митинг из других частей Польши, размахивали флагами Польши и Евросоюза и пели национальный гимн на Банковой площади в Варшаве.
“Мы за демократическую Польшу, европейскую Польшу, за Польшу, которой можно гордиться, которая ищет в Европе друзей и союзников, а не врагов, как сейчас”, — обратился к протестующим Гжегож Схетына, лидер “Гражданской платформы”.
Причиной протестов стало то, что оппозиционная “Гражданская платформа” обвинила правящую партию “Право и справедливость” в том, что она пытается внедрить в Верховный суд дружеских партии власти судей. Она также утверждает, что правящая партия манипулирует телеканалами ради своей выгоды.
Лидер “Права и справедливости” Ярослав Качиньский, в свою очередь, отрицает, что в Польше свободе угрожает опасность.
“Сейчас у нас есть свобода, а вы, принимая участие в этом марше и заявляя, что свобода под угрозой, выходите на улицы как раз во имя обратной”, — сказал он во время визита в город Щецин.