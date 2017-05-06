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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Поляки вийшли на "Марш свободи" на захист демократії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Тисячі прихильників польської опозиції пройшли маршем по Варшаві з протестами проти обмежень демократії. В замаху на демократію звинувачують правлячу партію, передає УНН з посиланням на ВВС.

Поляки вийшли на "Марш свободи" на захист демократії

Демонстранти, багато з яких приїхали на мітинг з інших частин Польщі, розмахували прапорами Польщі і Євросоюзу і співали національний гімн на Банківській площі у Варшаві.

“Ми за демократичну Польщу, за європейську Польщу, за Польщу, якою можна пишатися, яка шукає в Європі друзів і союзників, а не ворогів, як зараз”, — звернувся до протестуючих Гжегож Схетина, лідер “Громадянської платформи”.

Передумовою протестів стало те, що опозиційна “Громадянська платформа” звинуватила правлячу партію “Право і справедливість” у тому, що вона намагається впровадити у Верховний суд дружніх партії влади суддів. Вона також стверджує, що правляча партія маніпулює телеканалами заради своєї вигоди.

Лідер “Права і справедливості” Ярослав Качинський, у свою чергу, заперечує, що в Польщі свободі загрожує небезпека.

“Зараз у нас є свобода, а ви, беручи участь у цьому марші і заявляючи, що свобода під загрозою, виходьте на вулиці якраз в ім’я зворотного”, — сказав він під час візиту в місто Щецин.

 

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