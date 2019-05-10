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Поляк погиб в драке с украинцами

Поляк погиб в драке с украинцами

Киев  •  УНН

 • 20533 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В пасхальное воскресенье, 21 апреля, вечером перед магазином в центре города Ґожув-Великопольский на западе Польши произошла драка между гражданами Украины и Польши. В результате инцидента погиб 40-летний поляк. Пострадавший умер через несколько дней в больнице. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

По словам свидетелей драки, граждане Украины начали задевать и вульгарно оскорблять продавщицу магазина с алкоголем. На это отреагировала группа поляков. Началась драка, во время которой одному из участников разбили голову. Украинцы спрятались в доме за несколько метров от магазина, там их задержала полция.

40-летнего гражданина Польши забрали в больницу, где в результате полученных травм через 4 дня он умер.

Друг погибшего рассказал, что в инциденте участвовало четверо поляков и столько же украинцев.

По словам представителя окружной прокуратуры в Ґожуве-Великопольском, граждане Украины во время драки также использовали ножи. По предварительным данным вскрытия тела, причиной смерти поляка стала недостаточность дыхательных путей и кровообращения, спровоцированная травмой головы.

Украинцам предъявили обвинение в избиении, которое привело к смерти. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Следующие три месяца мужчины проведут под арестом.

Напомним, украинцев в Польше отправили за решетку за наркотрафик в РФ.

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