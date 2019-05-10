Поляк загинув у бійці з українцями

КИЇВ. 10 травня. УНН. У великодню неділю, 21 квітня, ввечері перед крамницею у центрі міста Ґожув-Великопольський на заході Польщі сталася бійка між громадянами України та Польщі. Унаслідок інциденту загинув 40-річний поляк. Постраждалий помер за декілька днів у лікарні. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.