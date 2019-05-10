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Поляк загинув у бійці з українцями

Поляк загинув у бійці з українцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У великодню неділю, 21 квітня, ввечері перед крамницею у центрі міста Ґожув-Великопольський на заході Польщі сталася бійка між громадянами України та Польщі. Унаслідок інциденту загинув 40-річний поляк. Постраждалий помер за декілька днів у лікарні. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.

За словами свідків бійки, громадяни України почали зачіпати та вульгарно ображати продавчиню крамниці із алкоголем. На це відреагувала група поляків. Почалася бійка, під час якої одному з учасників розбили голову. Українці сховалися у будинку за кількадесят метрів від крамниці, там їх затримала полція.

40-річного громадянина Польщі забрали у лікарню, де внаслідок отриманих травм через 4 дні він помер.

Друг загиблого розповів, що в інциденті брало участь четверо поляків та стільки ж українців.

За словами представника окружної прокуратури в Ґожуві-Великопольському, громадяни України під час бійки також використовували ножі. За попередніми даними розтину тіла, причиною смерті поляка стала недостатність дихальних шляхів та кровобігу, призведена травмою голови.

Українцям висунули обвинувачення у побитті, що призвело до смерті. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Наступні три місяці чоловіки проведуть під арештом.

Нагадаємо, українців у Польщі відправили за ґрати за наркотрафік до РФ.

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