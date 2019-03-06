Поляк планировал теракт из-за желания умереть

Подозреваемого 28-летнего адвоката из Кракова допросили, однако его мотивы оценили как запутанные. По словам городского прокурора Мирославы Калиновской-Зайдак, он просто рассчитывал на смерть.

"Из объяснений Пшемислава М. понятно, что Сейм для него не был самоцелью. Мужчина рассчитывал на то, что, совершая такие действия, он будет лишен жизни", - сказала прокурор, подчеркивая, что подозреваемый не смог полностью объяснить свои мотивы.

Сейчас адвоката подозревают в угрозах государственным служащим, чтобы заставить их уйти в отставку, в подготовке к свертыванию Сейма, а также в хранение опасных вещей и мошенничестве.

Подозреваемого арестовали на 3 месяца.

Напомним, в Польше задержали мужчину, который прислал письма с угрозами десяти мэрам городов.