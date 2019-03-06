Поляк планував теракт через бажання померти

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Підозрюваний у погрозах мерам низки польських міст, який також зізнався у спробі атакувати Сейм, просто хотів, щоб його вбили. Про це повідомляє УНН з посиланням на TVP.

Підозрюваного 28-річного адвоката з Кракова допитали, проте його мотиви оцінили як заплутані. За словами міський прокурор Мирослава Калиновська-Зайдак, він просто розраховував на смерть.

"З пояснень Пшемислава М. зрозуміло, що Сейм для нього не був самоціллю. Чоловік розраховував на те, що, вчиняючи такі дії, він буде позбавлений життя", - сказала прокурор, підкреслюючи, що підозрюваний не зміг повністю пояснити свої мотиви.

Наразі адвоката підозрюють у погрозах державним службовцям, щоб змусити їх піти у відставку, у підготовці до згортання Сейму, а також за зберігання небезпечних речей і шахрайство.

Підозрюваного арештували на 3 місяці.

Нагадаємо, у Польщі затримали чоловіка, який надіслав листи з погрозами десяти мерам міст.

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