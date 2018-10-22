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Полтавские футболисты выиграли миллион гривен на новый стадион

Полтавские футболисты выиграли миллион гривен на новый стадион

Киев  •  УНН

 • 7378 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Миллион гривен на строительство нового стадиона получила команда из Полтавы, победившая в финале Всеукраинского турнира по дворовому футболу “Миллион на стадион”, который прошел 21 октября в Киеве, сообщил президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте, передает УНН.

“Каждый день многие из нас видят из своих окон простых мальчишек, которые гоняют на улицах мяч. Мы решили поддержать парней в их увлечении, подарить им праздник и дополнительную мотивацию к здоровому образу жизни. Так полгода назад мы начали этот турнир, назвали главный приз — миллион гривен на строительство футбольного поля в своем городе, и провели областные соревнования по дворовому футболу в каждой области. И вот сегодня на этом поле встретились победители, чтобы определить лучших. Миллион — это ваш приз за жажду победы, целеустремленность и слаженную, командную игру”, — рассказал он.

К участию в чемпионате были допущены сборные команды детей из многодетных и малообеспеченных семей, переселенцев из зоны АТО, СЖО 2006-2008 г.р. Главный приз в миллион гривен получила команда из Полтавской области, заняв первое место. Также в июле полтавчане отправятся на чемпионат по дворовому футболу в Европу, где они сыграют с детской сборной Лиги Италии. Второе и третье место соответственно заняли команды из Херсонской и Киевской областей. Призеры получили кубки и медали, также всем участникам вручили памятные призы: дипломы и сетки с футбольными мечами.

“Это настоящий праздник, и праздник не только футбола, но и общения. А ведь именно общение меняет жизнь, как взрослых, так и детей. Я очень рад за команду из Полтавы. И я уверен, что на их новом футбольном поле вырастет не одно поколение будущего состава сборной Украины! Ведь футбол воспитывает в нас рвение к победе, силу и дисциплинированность. А чиновникам я скажу: вот вам пример, как нужно тратить деньги. Подобные призы и турниры должны проводиться регулярно. Я буду обращаться к областным руководителям, чтобы они поддерживали нашу инициативу”, — отметил И.Кива.

Организатором чемпионата выступила Всеукраинская национальная федерация дворового футбола. Чемпионат проходил при участии Федерации футбола Украины, при поддержке Министерства молодежи и спорта и под патронатом Министерства внутренних дел Украины. Спонсор — Александр Журба.

Как сообщалось ранее, первый матч в рамках чемпионата “Миллион на стадион” состоялся 13 апреля в Полтаве.

Украинские Национальные Новости

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