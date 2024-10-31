Полтавская громада под атакой врага: что известно
Киев • УНН
Председатель Полтавской ОВА сообщил об атаке российских войск на Полтавскую громаду. Воздушные силы зафиксировали БпЛА в западной и восточной частях области, движущихся на юго-запад.
Армия рф атаковала Полтавскую громаду. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
"Враг атаковал Полтавскую громаду. Детали позже. Находитесь в безопасных местах!" - сообщил Пронин.
Ранее Воздушные силы предупредили о БпЛА в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный.