Полтавский облсовет повторно отказал "Укргаздобыче" в использовании недр

КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня состоялось заседание постоянной комиссии Полтавского облсовета по вопросам ТЭК и использованию недр. Одним из вопросов, которые рассматривались, было согласование 13 спецразрешений "Укргаздобыче", передает УНН.