Полтавский облсовет повторно отказал "Укргаздобыче" в использовании недр
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня состоялось заседание постоянной комиссии Полтавского облсовета по вопросам ТЭК и использованию недр. Одним из вопросов, которые рассматривались, было согласование 13 спецразрешений "Укргаздобыче", передает УНН.
Так, депутаты областного совета Полтавской области снова не согласовали предоставление спецразрешений УГД на использование недр.
Напомним, как сообщал УНН, в Полтавском облсовете не жалеют, что отказали "Укргаздобыче" в разработке недр.
Также напомним, недавно Волынский областной совет также отказал "Укргаздобыче" в использовании недр.