Полтавська облрада повторно відмовила “Укргазвидобуванню” у користуванні надрами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні відбулося засідання постійної комісії Полтавської облради з питань ПЕК та користування надр. Одним з питань, що розглядались, було погодження 13 спецдозволів “Укргазвидобуванню”, передає УНН.
Так, депутати обласної ради Полтавської області знову не погодили надання спецдозволів УГВ на користування нардами.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Полтавській облраді не шкодують, що відмовили “Укргазвидобуванню” у розробці надр.
Також нагадаємо, нещодавно Волинська обласна рада також відмовила “Укргазвидобуванню” у користуванні надрами.