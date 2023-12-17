Польского политика задержали за угрозу взорвать парламент
Польский политик был задержан после того, как угрожал взорвать Сейм (парламент) и публично восхвалял недавнее преступление; ему выдвинули обвинения, но он утверждает, что его аккаунт был взломан.
Американская атомная подводная лодка прибыла в Южную Корею
Американская атомная подводная лодка USS Missouri прибыла в Пусан, Южная Корея, с целью усиления оборонного сотрудничества на фоне возможных ракетных испытаний Северной Кореи.
Ночная атака: Воздушные Силы уничтожили ракету Х-59 и 20 ударных дронов
Украинские Воздушные силы отбили атаку, уничтожив ракету Х-59 и 20 беспилотников типа "Шахид", а также не допустив к цели крылатую ракету "Искандер-К".
Австралия расширит программу подготовки бойцов ВСУ
Австралия расширит операцию "Куду" в 2024 году, увеличив свою тренировочную поддержку украинским войскам с акцентом на лидерство и боевые навыки. Более 30 000 украинцев прошли подготовку при международной помощи, в том числе австралийских инструкторов.
17 декабря: День братьев Райт, в Украине - День работника Государственной исполнительной службы
Сегодня отмечается День братьев Райт, в честь первого пилотируемого полета, совершенного Уилбуром и Орвиллом Райтами 17 декабря 1903 года. Райт продолжали совершенствовать свои летательные аппараты, впоследствии основав компанию, которая строила самолеты и обучала пилотов.
В России заявили о сбитии 33 беспилотников
Министерство обороны России утверждает, что сбило 33 украинских беспилотника над Липецком, Ростовом и Волгоградом, не сообщая о жертвах в результате инцидентов.
ВОЗ доставила медицинские принадлежности в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа
В медицинское учреждение привезли медикаменты, оборудование для ортопедической хирургии, а также анестезиологические материалы и препараты.
На шпиль Нотр-Дама установили медного петуха с христианскими реликвиями
Новосозданный медный петух, содержащий христианские реликвии, был установлен на шпиле Нотр-Дама, знаменуя собой прогресс к открытию собора, которое состоится менее чем через год.
В Оттаве мужчину арестовали по обвинению в террористическом заговоре против евреев
В Оттаве арестован молодой человек по обвинению в терроризме, что включает в себя заговор против евреев и распространение материалов, связанных со взрывчаткой. Данные о подозреваемом не разглашаются из-за его возраста.
На юге Ирана упал истребитель Су-22
Самолет упал недалеко от озера Паришан в районе Казерун, жертв нет.