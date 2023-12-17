Польского политика задержали за угрозу взорвать парламент

В Варшаве полиция задержала польского политика, который публично угрожал, что взорвет здание польского парламента. Об этом пишет Rmf24.pl, передает УНН.

Детали

Отмечается, что представитель Окружной прокуратуры в Варшаве Шимон Банна сообщил, что интенсивные действия районной прокуратуры участка Варшава-Мокотув привели к задержанию человека.

Многочисленные действия, проведенные в течение нескольких часов, в том числе осмотр мобильного телефона Яцека Ц., позволили доказать, что он был автором этих сообщений отметил Банна.

Прокуратура выдвинула политику два обвинения:

относительно сообщения о фальшивой тревоге в связи с якобы закладкой взрывного устройства в здании Сейма Польши;

относительно публичной положительной оценки преступления, совершенного в Сейме 12 декабря этого года, когда один из депутатов парламента потушил огнетушителем зажженные ханукальные свечи.

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Прокуратура определила меру пресечения в виде полицейского надзора вместе с обязательством появляться в определенное подразделение в полицейского участка.

Политик заявил, что обнаруженные в его телефоне сообщения не его, а кто-то получил доступ к его аккаунту и разместил соответствующие сообщения.