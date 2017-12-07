Польские пограничники задержали гражданина Украины, который находился в розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Работники польской пограничной службы на пограничном переходе в Медыке задержали в четверг гражданина Украины, который находился в розыске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на PAP.
35-летний украинец, который уже в течение нескольких месяцев разыскивался польскими правоохранительными органами за налоговые преступления, хотел въехать в Польшу. В ходе проверки базы данных пограничники выяснили, что он находится в розыске.
Во время обыска оказалось, что с собой он вез восемь патронов к огнестрельному оружию калибра 5,6 мм, не имея разрешения на их перевозку. Гражданина Украины задержали и передали в руки полиции в Медыке. Ему грозит лишение свободы от 6 месяцев до 8 лет. О дальнейшей судьбе задержанного решение примет суд.