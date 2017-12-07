Польські прикордонники затримали громадянина України, який перебував у розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Працівники польської прикордонної служби на прикордонному переході в Медиці затримали у четвер громадянина України, який перебував у розшуку. Про це УНН повідомляє з посиланням на PAP.
35-річний українець, який вже протягом кількох місяців розшукувався польськими правоохоронними органами за податкові злочини, хотів в’їхати до Польщі. У ході перевірки бази даних прикордонники з’ясували, що він перебуває у розшуку.
Під час обшуку виявилося, що із собою він віз вісім набоїв до вогнепальної зброї калібром 5,6 мм, не маючи дозволу на її перевезення. Громадянина України затримали і переказали в руки поліції в Медиці. Йому загрожує позбавлення волі від 6 місяців до 8 років. Про подальшу долю затриманого рішення прийме суд.