Польские пограничники поучили украинских коллег работать с новобранцами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Учебном центре Госпогранслужбы, что в Оршанце Черкасской области, завершился пятидневный курс “Профессиональная селекция кандидатов на службу в Государственной пограничной службе Украины”. Курс проводили представители Пограничной стражи Польши, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как отмечается, обучение проходило в рамках пилотного проекта “Новое лицо границы”. В рамках проекта польские специалисты выступают экспертами от Международной организации по миграции.
В работе курса приняли участие представители подразделений пограничного контроля, управления внутренней и собственной безопасности ГПСУ, психологи Учебного центра.
Во время проведения курса были рассмотрены вопросы углубления знаний в области современного отбора кандидатов и развития компетенции представителей комиссий, противодействия и предотвращения коррупции в процессе отбора на службу в ГПСУ и т. п.
Также проводились интегрирующие упражнения с участием всех членов комиссий по проведению квалификационных собеседований и учету результатов кандидатов.
Как сообщал УНН, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев и начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин обсудили с главой польской полиции Ярославом Шимчиком вопрос о содействии Польши в развитии украинской правоохранительной системы.