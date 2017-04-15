Польські прикордонники повчили українських колег працювати з новобранцями
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Навчальному центрі Держприкордонслужби, що в Оршанці Черкаської області, завершився п’ятиденний курс “Професійна селекція кандидатів на службу в Державній прикордонній службі України”. Курс проводили представники Прикордонної варти Польщі, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Як зазначається, навчання проходило в рамках пілотного проекту «Нове обличчя кордону». В рамках проекту польські фахівці виступають експертами від Міжнародної організації з міграції.
У роботі курсу взяли участь представники підрозділів прикордонного контролю, управління внутрішньої та власної безпеки ДПСУ, психологи Навчального центру.
Під час проведення курсу були розглянуті питання щодо поглиблення знань у сфері сучасного відбору кандидатів та розвитку компетенції представників комісій, протидії та запобігання корупції у процесі відбору на службу в Держприкордонслужбу тощо.
Також проводились інтегруючі вправи за участі усіх членів комісії з проведення кваліфікаційних співбесід та обліку результатів кандидатів.
Як повідомляв УНН, голова Національної поліції України Сергій Князєв та начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін обговорили з очільником польської поліції Ярославом Шимчиком питання щодо сприяння Польщі в розбудові української правоохоронної системи.