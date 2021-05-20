Польская PGNiG заявила, что не ведет переговоров с "Газпромом" о новых поставках газа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) заявила, что не ведет переговоров с российской компанией "Газпром" о новых поставках газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Nasdaq.
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"Крупнейшая польская газовая компания, государственная PGNiG PGN.WA заявила в среду, что не ведет переговоров с российской компанией "Газпром GAZP.MM" по поводу нового соглашения по поставкам газа", - говорится в сообщении.
Так, ранее в среду глава экспортного управления "Газпрома" заявил, что переговоры о новом контракте на поставку газа с Польшей продолжаются.
Добавим
PGNiG импортирует большую часть газа, который перепродает, у "Газпрома", на основании долгосрочного контракта, который заканчивается в 2022 году. Польская компания ранее заявляла, что не намерена продлевать срок его действия после этой даты.
Дополнение
Напомним, польский антимонопольный регулятор - управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) - оштрафовал "Газпром" и его партнеров за строительство газопровода "Северный поток-2".