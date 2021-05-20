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The Guardian

Фокс Ньюс

Польська PGNiG заявила, що не веде переговорів з "Газпромом" про нові поставки газу

Київ • УНН

 • 18276 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Польська компанія Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) заявила, що не веде переговорів з російською компанією "Газпром" про нові поставки газу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Nasdaq.

Польська PGNiG заявила, що не веде переговорів з "Газпромом" про нові поставки газу

Цитата:

"Найбільша польська газова компанія, державна PGNiG PGN.WA заявила в середу, що не веде переговорів з російською компанією "Газпром GAZP.MM" з приводу нової угоди щодо поставок газу", - йдеться в повідомленні.

Так, раніше в середу глава експортного управління "Газпрому" заявив, що переговори про новий контракт на поставку газу з Польщею тривають.

Додамо

PGNiG імпортує більшу частину газу, який перепродає, у "Газпрому", на підставі довгострокового контракту, який закінчується в 2022 році. Польська компанія раніше заявляла, що не має наміру продовжувати термін його дії після цієї дати.

Доповнення

Нагадаємо, польський антимонопольний регулятор - управління з охорони конкуренції і споживачів (UOKiK) - оштрафував "Газпром" і його партнерів за будівництво газопроводу "Північний потік-2".

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