Польская PGNiG планирует закончить судиться с "Газпромом" до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Польская энергетическая компания PGNiG планирует закончить судиться о цене на газ с российским "Газпромом" до конца текущего года. Об этом заявил глава компании Петр Возняк, сообщает УНН со ссылкой на Money.pl.
"По процедурным причинам арбитраж не может длиться дольше, чем до конца этого года", - сказал Возняк журналистам.
В конце июня прошлого года суд в Стокгольме вынес решение в пользу PGNiG, которое заключается в том, что компания имеет право требовать снижения цены на газ.
В начале октября "Газпром" подал жалобу на отмену решения частичного арбитражного суда, приемлемого для PGNiG от 30 июня.
В течение многих лет "Газпром" отвергал возможность изменять цену на газ для поляков, хотя она существенно превышала цены на европейских рынках.
В 2014 году PGNiG воспользовалась возможностью пересмотра цены, предусмотренной ямальским контрактом. После окончания переговорного периода в мае 2015 года года польская компания обратилась в Арбитражный суд в Стокгольме по спору с "Газпромом".
Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставку Польше примерно 10 млрд. Кубометров газа ежегодно. Договор действует до 2022 года.
Напомним, Литва поддержала Польшу и присоединилась к жалобе, которую Польская нефтегазовая компания PGNiG внесла в прошлом году в Суд Европейского Союза на сделку Европейской комиссии с Газпромом.
Как сообщал УНН, Польша планирует через три года стать независимой от российского газа.